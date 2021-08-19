Задержали четверых подозреваемых в расстреле мужчины на Кутузовском проспекте в Москве

Четверых подозреваемых в расстреле мужчины на Кутузовском проспекте в Москве задержали в Подмосковье. Об этом в четверг, 19 августа, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Вчера в микрорайоне Трехгорка подмосковного Одинцово задержали четверых подозреваемых», — заявил источник kp.ru.

Отмечается, что при обыске у них нашли два травматических пистолета, также указывается, что все они — уроженцы Дагестана.

В ночь на 15 августа в результате стрельбы на Кутузовском проспекте в Москве погиб 28-летний мужчина. На него напали шесть злоумышленников. Двое из них открыли стрельбу, а затем скрылись на двух автомобилях Toyota Camry.

Отмечается, что убитый — уроженец Махачкалы Гасен Абдулаев. От своих противников он пытался скрыться во дворах, однако сбежать не удалось. Абдулаев скончался на месте происшествия. Криминалисты обнаружили около его тела 15 гильз. Одна из пуль попала убитому в голову.

Во время стрельбы также пострадал прохожий — он получил огнестрельное ранение в область лопатки.

Официальный представитель ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова сообщила, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».