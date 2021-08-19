ЦБ назвал объем международных резервов России

Международные резервы России по состоянию на 13 августа составляют $593,8 млрд. Об этом сообщается на сайте Центробанка в четверг, 19 августа.

«Объем международных резервов по состоянию на 13 августа составил $593,8 млрд, сократившись за неделю на $5,5 млрд, или на 0,9%», — говорится в сообщении регулятора.

Сокращение произошло под воздействием отрицательной переоценки, частично скомпенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила, передает RT.

Международные резервы РФ на 1 августа 2021 года составляли $601,003 млрд, что на 1,56% (или $9,258 млрд) превышает сумму на начало июля. При этом стоимость монетарного золота увеличилась на 3,4% и достигла $130,44 млрд.

13 июля Центробанк сообщил, что внешний долг России вырос до $471,4 млрд. В регуляторе отметили, что данный показатель увеличился в результате роста иностранной задолженности банковской системы. При этом «внешний долг органов государственного управления и прочих секторов сократился на фоне снижения интереса глобальных инвесторов к финансовым инструментам, эмитированным странами с формирующимися рынками».

28 июня эксперты отмечали, что Россия в настоящее время находится в лучшей позиции по сравнению с другими развитыми странами. Уровень внешнего долга (государственного и корпоративного) страны составляет 40% от внутреннего валового продукта, совокупный госдолг — порядка 17% от ВВП.