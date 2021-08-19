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Машина с подростками врезалась в дерево в Брянской области

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В городе Унеча Брянской области легковой отечественный автомобиль с подростками в салоне врезался в дерево. Пострадали 14-летняя и 15-летняя пассажирки. Об этом сообщает региональное УГИБДД.

По предварительным данным ночью в четверг, 19 августа, автоинспекторы подали машине ВАЗ-2112 сигнал об остановке. Водитель проигнорировал требование и попытался скрыться, но не справился с управлением. Около 2:45 на улице Путейской легковушка съехала в кювет и врезалась в дерево, пишет NASHBRYANSK.RU.

В результате ДТП пострадали 14-летняя и 15-летняя пассажирки. Старшая получила различные ушибы, вторая девочка — перелом кисти и ссадину лба.

18-летний водитель не пострадал. Как выяснилось, прав на управление машиной у него не было. От прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения он отказался.

Согласно информации ГИБДД, молодые люди не были пристегнуты ремнями безопасности.

17 августа в Республике Алтай 14-летняя водитель Mitsubishi Colt допустила съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием. Несовершеннолетняя скончалась на месте. В больницу были доставлены 15-летний мальчик и две 16-летние девочки.

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