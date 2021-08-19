Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области

В Ростовской области в течение нескольких дней ожидаются неблагоприятные погодные условия. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

По прогнозам синоптиков, погода испортится уже 19 августа. В Ростовской области пройдут сильные дожди с градом, вероятна гроза. Об этом пишет RostovGazeta. Скорость ветра достигнет 24 м/с.

Штормовое предупреждение будет действовать до 21 августа. Местных жителей просят соблюдать осторожность, не парковать машины под деревьями и обходить стороной слабо укрепленные конструкции.

На 22 августа штормовое предупреждение объявили в Приморском крае. Из-за влияния атмосферного фронта во Владивостоке пройдут сильные дожди и выпадет до 40 мм осадков. Уровень воды в реках поднимется до 2 м.