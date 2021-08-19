Немецкий генерал подробно рассказал об эвакуации в аэропорту Кабула

В надежде покинуть столицу Афганистана у входов в аэропорт Кабула собралась толпа, которую по количеству людей можно сравнить со стадионом. Об этом с места событий рассказал бригадный генерал армии ФРГ, командир первой воздушно-десантной бригады Йенс Арльт, пишет «РИА Новости».

О работе личного состава бундесвера Германии в аэропорту Кабула, обеспечивающего эвакуацию из Афганистана граждан ФРГ, а также афганских сотрудников немецких ведомств и некоммерческих организаций, Арльт рассказал по прямой линии, которую организовало министерство обороны республики.

Огромную массу людей, которые сейчас находятся перед входами в аэропорт и пытаются проникнуть на охраняемую территорию гавани, он сравнил с толпой на стадионе. По словам военного, если у человека есть паспорт, удостоверение личности или другие документы, то формально он может пройти внутрь. Однако генерал не исключил ситуаций, когда людей не пропускают даже при наличии таких документов.

Как пояснил Арльт, даже если людям удалось попасть во внешний периметр, то остается неясным, удастся ли им пройти вперед так, чтобы они были приняты со своими выездными документами. При этом представители немецких ведомств как раз находятся во внешнем периметре, чтобы найти своих людей. Военный отметил, что всё это сопровождается «попытками больших масс людей, переходящих на бег, попасть внутрь аэропорта».

«Ситуация очень волатильная и развивается с высокой динамикой. С точки зрения афганской стороны и тех, кто хочет уехать, это полные драматизма сцены не только по внешнему периметру, куда люди должны еще получить шанс попасть, но и при прохождении пунктов контроля. Мы видим полные сомнений глаза афганцев и граждан других стран», — добавил генерал.

Вместе с тем ситуацию с немецким контингентом в аэропорту Кабула Арльт описал как «относительно хорошую»: солдаты бундесвера выполняют задачи по эвакуации в кооперации с международными силами безопасности. А на вопрос, есть ли возможность выхода немецких патрулей в Кабул для сбора и транспортировки в аэропорт «застрявших» и утвержденных к эвакуации граждан, генерал ответил, что на данный момент обстановка в городе остается напряженной — в частности, есть ограничения в плане «передвижения по переполненным улицам, частично перегороженным брошенными автомобилями». Кроме того, крайне сложным Арльт назвал возвращение патрулей в аэропорт.

16 августа сообщалось, что минимум семь человек погибли из-за хаоса в аэропорту. Кроме того, были опубликованы кадры, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный самолет, покидающий Кабул. Позднее в понедельник появились кадры, как люди падают с самолета после взлета.

Также стало известно, что американские военные в аэропорту Кабула застрелили двух вооруженных мужчин после того, как они открыли по ним огонь. Во время другого инцидента в аэропорту огнестрельное ранение получил один военнослужащий США.

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов заявил, что хаос в аэропорту Кабула создали американцы во время своей эвакуации.

Ситуация в стране обострилась после наступления радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) на крупные города Афганистана и взятия 15 августа Кабула. Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.

В начале мая США начали вывод своих войск из региона, планируя завершить его до конца августа.