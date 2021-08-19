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Цена на газ в Европе упала до $480 за кубометр из-за планов прокачки по СП–2
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Цена на газ в Европе упала до $480 за кубометр из-за планов прокачки по СП–2

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Цена на газ в Европе в ходе торгов в четверг ускорила падение, достигнув отметки в $480 за 1 тыс. куб. м на сообщении «Газпрома» о возможных поставках газа по «Северном потоку – 2» в 2021 году. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE 19 августа.

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К настоящему времени стоимость газа немного отыграла падение и торгуется на отметке чуть выше $490 за 1 тыс. куб. м или €41,07 за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч). В общей сложности газ упал в цене за день на 9,4%.

Ранее в этот же день «Газпром» заявил в своем Telegram-канале, что по газопроводу «Северный поток – 2» в этом году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа. При этом эксперты агентства Fitch и Фонда энергетической безопасности считают, что поставки газа в Европу по трубопроводу могут начаться в октябре, а объемы прокачки будут зависеть от условий запуска обеих ниток газопровода и ситуации на этом рынке.

В свою очередь, в Vygon Consulting допустила, что запуск трубопровода в октябре-ноябре позволит «Газпром» дополнительно привести в Европу порядка 4–5 млрд куб. м газа, что сопоставимо с активным объемом ПГХ в германском Редене. Это крупнейшее хранилище российского газового холдинга в Европе емкостью 4,2 млрд куб. м.

Накануне цены на газ в Европе упали в ходе торгов на хабе TTF (Нидерланды) почти на 10% по сравнению с показателем 17 августа, но к вечеру отыграли часть падения. Стоимость сентябрьского фьючерса вечером 18 августа падала до $509 за 1 тыс. куб. м. За день до этого торги закрылись на отметке $562 за 1 тыс. куб. м, что почти на 10% выше.

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