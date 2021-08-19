«Гусар» с бутылкой шампанского и саблей распугал прохожих в Петербурге

Очевидцы опубликовали в соцсетях видеозапись, на которой мужчина, одетый в костюм гусара, напал на прохожих в Санкт-Петербурге.

На кадрах ролика, распространяющегося в Сети в четверг, 19 августа, видно, как разгоряченный мужчина размахивает саблей на одной из набережных города, по которой в этот момент идут люди. Один из прохожих ловко увернулся от сабли, пролетевшей в паре десятков сантиметров от него.

«Гусар» с бутылкой, вероятно шампанского, в руке и еще одной в авоське, висящей на этой же руке, обещает «всем показать», прибавляя: «русские».

Неизвестно, когда конкретно очевидцы засняли мужчину, но, судя по комментариям в соцсетях, инцидент произошел на Английской набережной города. Некоторые также предположили, что мужчина является «другом Наполеона», пишет «Газета.ру».

20 марта сообщалось, что в Московском метрополитене полицией был задержан мужчина, который в мундире красноармейца и буденовке гулял по рельсам.