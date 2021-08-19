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«Газпром» назвал объем поставок по «Северному потоку – 2»

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В 2021 году по газопроводу «Северный поток – 2» из России в Германию может быть поставлено 5,6 млрд кубометров газа. Об этом компания сообщила 19 августа в своем Telegram-канале.

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Опрошенные эксперты рассказали ТАСС, что поставки газа в Европу по «Северному потоку – 2» могут начаться уже в октябре, а объемы прокачки будут зависеть от условий запуска обеих ниток трубопровода и ситуации на газовом рынке.

Как отметил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко, если предположить, что в декабре СП-2 выйдет на загрузку в 70% от проектной мощности, а его наполнение газом будет происходить постепенно, то «Газпром» может исходить из того, что полноценные поставки начнутся примерно в октябре.

В то же время, по мнению главы Фонда энергетической безопасности Алексея Гривача, если поставки по газопроводу начнутся с начала нового газового года 1 октября, то объемы прокачки могут оказаться выше. Он также не исключил, что Европе придется запустить до конца года обе нитки газопровода.

Кроме того, в «Газпроме» также подвели итоги работы действующего газопровода «Северный поток» на конец июля. Так, в Германию по всем направлениям было поставлено 33,1 млрд куб. м газа, что на 9,8 млрд куб. м больше, чем за семь месяцев 2020 года и на 2,6 млрд куб. м больше, чем за семь месяцев 2019 года.

Поставки в Европу по газопроводу достигли 33,7 млрд куб. м, что выше уровня прошлого года в 32,9 млрд кубометров. В Германию между тем поставили 22,7 млрд куб. м, в то в время как за аналогичный период прошлого года — 15,9 млрд куб. м.

Ранее, 17 августа, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки Запада сорвать строительство газопровода «Северный поток – 2» обречены на провал. По словам Лаврова, СП-2 достроен «практически уже до последней мили».

Ранее, 13 августа, депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин заявил, что остановить строительство газопровода «Северный поток – 2» сможет только масштабный конфликт между США и Германией.

10 августа сообщалось, что строительство морского участка первой нитки СП-2 было завершено. На сайте компании — оператора проекта отметили, что с 11 августа начнутся пусконаладочные работы по заполнению газопровода газом. Трубоукладочные работы по морской части второй нитки продолжаются. Все работы проводятся в соответствии со всеми необходимыми разрешениями.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.

Он строится параллельно существующему газопроводу «Северный поток», который был построен в 2010–2011 годах. По первой нитке газопровода газ из России в Германию пошел в 2011 году, по второй нитке — в 2012-м.

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