В Москве за рестораном нашли бочку с человеческими костями

В Москве на Воробьевском шоссе за рестораном была обнаружена бочка с человеческими костями. Об этом в четверг, 19 августа, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, работники ресторана проводили уборку на его территории, в том числе и за зданием заведения. Там они обнаружили бочку с человеческими останками. По предварительным данным кости принадлежат человеку, умершему не менее двух лет назад.

На данный момент останки отправили на экспертизу.

Ранее, 1 июля, человеческие кости нашли после благоустройства территории вблизи детской площадки в Москве. Правоохранительные органы насчитали 28 фрагментов трубчатых плоских костей.

Ранее в районе их обнаружения стоял храм, при котором были захоронения. Предполагается, что их могли повредить при благоустройстве территории по периметру детской площадки.