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Годовалая девочка выпала из окна второго этажа в Липецке

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В Липецке из окна квартиры на втором этаже выпала годовалая девочка. Ее госпитализировали, сообщает городское управление по делам ГО и ЧС.

Инцидент произошел вечером в среду, 18 августа, в многоквартирном доме по улице Осканова. Девочку доставили в детскую областную больницу. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести, пишет LipetskMedia.

«К сожалению, это далеко не первый случай, когда от падения с высоты страдают маленькие дети. По информации, поступившей в управление по делам ГО и ЧС Липецка, с мая по 18 августа в городе произошли пять подобных случаев», — рассказали в ведомстве.

Возраст пострадавших — от года до семи лет, уточняет GOROD48. Падения зафиксированы с высоты от второго до восьмого этажа. В июле произошел трагический случай — трехлетний мальчик погиб, упав с пятого этажа дома на улице Ангарской. Остальные дети получили различные травмы.

С мая по август прошлого года произошло пять случаев падения детей, погиб трехлетний ребенок.

Спасатели подчеркивают, что при детях нельзя оставлять окна открытыми. Необходимо помнить об опасности москитных сеток, установить специальные фиксаторы на окна и заранее продумать расстановку мебели, чтобы малыш не мог добраться до подоконника.

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