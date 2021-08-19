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Лошадь с жеребятами сбил грузовик под Благовещенском

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В Благовещенском районе в ДТП погибли сразу четыре лошади — кобыла с жеребятами. Авария произошла в районе села Новотроицкого.

По словам очевидцев, которые приводит Амурская служба новостей, животных сбил грузовик. Транспортное средство съехало с дороги. В районе ДТП движение было затруднено.

В Благовещенском отделе ГИБДД агентству уточнили, что наезд на лошадей совершил автомобиль Mitsubishi Canter. Люди в аварии не пострадали.

Отмечается, что амурские водители не раз жаловались на опасные участки дорог, где встречи с сельскохозяйственными животными не редкость. В Белогорском районе в январе после наезда на лошадь скончался водитель автомобиля.

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