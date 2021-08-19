Метеоролог объяснила грозы и потопы в Сочи географическим положением

Во многом грозы с ливневыми дождями и шквалистым ветром, которые происходят в Сочи, связаны с физико-географическим расположением города. Об этом в четверг, 19 августа, заявила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Это связано с тем, что там формируется зона неблагоприятной погоды. Сочи — это опасный район. Регион расположен на побережье, рядом горы. И понятно, что и последствия опасных явлений, возникающих там, могут быть существенны», — сказала метеоролог беседе с телеканалом «360».

Она добавила, что на это влияет и сама физико-географическая особенность этого региона — присутствует большая акватория воды, рядом горы. Всё это вносит существенный вклад в процесс осадкообразования.

Ранее в этот день в Сочи объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам метеорологов, в течение суток 20 августа, а также ночью и утром 21 августа на территории города ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: местами сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра до 15–20 м/с, сообщается на сайте kp.ru.

Также с 20 по 21 августа утром и ночью на участке Магри–Веселое возможны смерчи над морем.

15 августа штормовое предупреждение было объявлено на востоке Крыма. В регионе обещали сильные дожди, грозы, град и ветер до 15–20 м/с.

13 августа около 100 домов и 200 участков оказалось в зоне подтоплений на территории четырех населенных пунктов Крыма из-за обильных осадков в последние дни.

В этот день в Керчи началась эвакуация населения из зон подтопления, эвакуированы 10 человек, в том числе четыре ребенка.