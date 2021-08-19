Самое длинное лето зарегистрировали синоптики в Свердловской области

Синоптики зарегистрировали самый длинный период летней погоды в Свердловской области. Эксперты отмечают, что жара в регионе пока не заканчивается.

По словам главного синоптика Уральского гидрометцентра Галины Шепоренко, в Нижнем Тагиле выпало 100% осадков, в Екатеринбурге — 86%. Мало осадков было в районах крайнего юга и юго-запада. Жаркая погода началась в мае, пишет «ТагилСити.Ру».

Шепоренко уточнила, что более высокие температуры наблюдались только в 2012 и 2016 годах. Синоптик отметила, что по нынешней ситуации нельзя дать прогноз, каким будет следующее лето.

На текущий момент в Свердловской области установилась аномальная жара, температура воздуха может подняться до +36 градусов к воскресенью.

Ранее сообщалось, что в Москве на следующей неделе прогнозируют похолодание до +17 градусов. Столица окажется в «мешке» полярного воздуха из-за формирования северного потока.