МИД РФ выразил обеспокоенность планами США нарастить присутствие в Польше

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга 19 августа заявила, что Москва обеспокоена планами США по наращиванию присутствия в Польше.

«Мы обеспокоены перспективами роста американского военного присутствия в Польше. Там планируется существенное увеличение общей численности военнослужащих США в дополнение к уже дислоцированным 4,5 тыс. человек. Создаваемая инфраструктура позволит в сжатые сроки нарастить группировку американских войск в этой стране до 20 тыс. человек», — сказала она.

14 июля стало известно, что Польша приобретет американские танки Abrams. По словам вице-премьера Ярослава Качиньского, данная версия танков является новейшей поступающей на вооружение Соединенных Штатов. Машины отличаются высокой маневренностью и точностью, отметил он.

Позднее, 23 июля, глава польского минобороны Мариуш Блащак уточнил, что американские танки Abrams будут размещены на востоке страны. По его словам, техника поступит в польскую армию в следующем году и разместится к востоку от Вислы.

22 июня американское Агентство по ПРО сообщило, что Вашингтон приступил к размещению оружия на базе противоракетной обороны, создаваемой на севере Польши. В мае 2016 года США и Польша провели церемонию закладки фундамента базы в Редзиково. Предполагалось, что объект Aegis Ashore будет введен в эксплуатацию к августу 2018 года, но дату перенесли из-за проблем с подрядчиком.

Объект Aegis Ashore в Польше стал третьим этапом интегрированной системы противоракетной обороны США, известной как Европейский поэтапный адаптивный подход к противоракетной обороне. Система включает в себя площадку Aegis Ashore в Румынии, радар AN/TPY-2 в Турции и четыре эсминца ВМС США, оснащенных Aegis в Испании.