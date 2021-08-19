Высокую пожарную опасность объявили на Сахалине

В Охинском районе Сахалина 20 августа ожидается высокая пожарная опасность. Речь идет о возгораниях на лесных участках, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на ГУ МЧС по Сахалинской области.

В МЧС рекомендуют жителям острова соблюдать правила безопасности: не бросать в лесу горящие спички и окурки, не разводить костер в густых зарослях и хвойном молодняке, под низко свисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа, в непосредственной близости от созревших сельскохозяйственных культур.

Кроме того, не рекомендуется сжигать сухую траву, разводить костер в ветреную погоду или оставлять его без присмотра.

В конце июля в четырех районах Сахалинской области также отмечалась высокая пожарная опасность. Речь шла о территории Долинского, Смирныховского, Анивского районов, а также города Южно-Сахалинск.