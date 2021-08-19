Спасатели МЧС в Абхазии начали поиски подростка из России

В Абхазии сотрудники МЧС ведут поиски 14-летнего Камила Фаттахова из Казани, который пропал в Гагрском районе накануне вечером. Об этом сообщили в ведомстве в четверг, 19 августа.

«Сообщение от родителей мальчика поступило на пульт дежурного МЧС в 19:45. В поисках задействованы личный состав поисково-спасательного отряда МЧС республики, включая и кинологический расчет, а также сотрудники поисково-спасательной службы города Гагра», — говорится в сообщении.

Родители мальчика решили сплавиться по реке Хашупсе и оставили сына в горной местности одной из верхних точек каньона. Вернувшись, они не обнаружили его, передает RT.

Предполагается, что, не дождавшись родителей, подросток решил самостоятельно спуститься и мог заблудиться в лесу.

12 августа МЧС сообщило об обнаружении тела 22-летней россиянки в акватории города Гагры в Абхазии. Девушка утонула 8 августа в Адлере, морским течением ее тело отнесло на большое расстояние.