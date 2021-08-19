Николай Патрушев о тратах американцев на войну в Афганистане

Николай Патрушев о тратах американцев на войну в Афганистане

2021-08-19 15:40:26

2021-08-19 15:40:26

2021-08-19 15:40:26

2021-08-19 15:40:26

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