В Тюмени обнаружили тело пропавшей девочки

В Тюмени была найдена мертвой девочка, пропавшая без вести в конце июня. Об этом в четверг, 19 августа, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

«Обнаруженное в Тюмени тело ребенка, предположительно, принадлежит разыскиваемой девочке. На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного комитета. Проводятся следственные действия, направленные на идентификацию личности погибшей», — приводит издание URA.ru сообщение ведомства.

Расчлененное тело девятилетней Насти М. нашли сотрудники автозаправочной станции, расположенной на расстоянии в 2 км от дома школьницы. Они косили траву и наткнулись на мешок, в котором лежали останки. В этот же день были опубликованы кадры с места обнаружения тела девочки.

Волонтеры полагают, что мешок могли подкинуть к участку 3–4 дня назад, после завершения поисковых операций на данной территории. Эту версию отрабатывают криминалисты.

Девочка пропала в Тюмени в конце июня. В начале июля после ее пропажи следователи возбудили уголовное дело о халатности опеки и попечительства. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю областного следственного управления оперативно продолжить и завершить расследование.

18 августа суд в Тюмени отправил под арест мужчину, которого обвиняют в сексуальном насилии над десятилетним мальчиком. По данным РЕН ТВ, правоохранители проверяют обвиняемого на причастность к совершению других аналогичных преступлений, в частности в отношении Насти М.