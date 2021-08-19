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Из РФ депортировали более 40 участников драки мигрантов в Москве

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Начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин в четверг, 19 августа, сообщил, что 46 участников массовой драки возле станции метро «Кузьминки», были депортированы из страны.

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Уточняется, что в отношении 87 иностранных граждан были применены аресты на 15 суток.

«Приняты решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении указанных иностранных граждан и сокращении срока их пребывания на территории РФ», — указали в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

Также по решению судебного органа 87 человек были помещены в Центр временного содержания иностранных граждан столичного главка полиции сроком на 90 суток, отметили в МВД.

Кроме того, в полиции подчеркнули, что в отношении восьмерых иностранцев возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

Массовая драка мигрантов в составе около 200 человек произошла 12 июля. Инцидент попал на видео. На опубликованных кадрах видно, что агрессивно настроенные люди вступали в стычки и выбегали на проезжую часть, создавая помехи для автомобилей и пешеходов.

На следующий день стало известно, что более 100 иностранцев, участвовавших в массовой драке, по решению суда будут выдворены из России. В отношении участников конфликта также составлены протоколы по статьям о нарушении иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в стране, а также о мелком хулиганстве.

Согласно данным судебного решения об аресте одного из участников драки, причиной столкновения стал межнациональный конфликт. В драке принимали участие граждане Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Вместе с этим представитель Кремля Дмитрий Песков после драки подчеркивал, что власти России не фиксируют в стране напряженности на межнациональной почве. Тем не менее он уточнил, что происшествие заслуживает пристального внимания со стороны правоохранительных органов.

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