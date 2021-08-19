Светящуюся разметку установили на трассе Красноярск–Дивногорск

На трассе Красноярск–Дивногорск появилась светящаяся и мерцающая разметка. Она показывает опасный участок.

В частности, ее можно увидеть в районе 31-го км федеральной трассы Р-257 «Енисей». Место считается аварийно опасным, пишет ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на ГИБДД.

В дорожное покрытие вмонтированы маячки, которые начинают работать с наступлением темноты. Они обозначают осевую разделительную линию и указывают направление движения. Такая же подсветка появилась на популярном у дачников пешеходном переходе.

Маячки работают от встроенных солнечных батарей. Они устойчивы к перепадам температуры и полностью автономны. Светильники закрепили в покрытии так, чтобы они не мешали движению. Маячки могут выдержать тяжесть грузовика.