Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Лавров в конце августа посетит Венгрию, Австрию и Италию
Мир
РФ выразила готовность предоставить авиацию для вывоза афганцев в другие страны
Общество
Суд в Москве признал законным решение оштрафовать Facebook на 17 млн рублей
Общество
Московский планетарий закроют для модернизации на месяц
Авто
В Подмосковье появилась подсвечивающая пешеходов «зебра»
Мир
Еврокомиссия признала выданные на Украине сертификаты вакцинации
Общество
В Сочи объявлено штормовое предупреждение
Интернет
От Apple потребовали отказаться от сканирования гаджетов и переписок
Общество
В Москве появится новый Ледовый дворец ЦСКА

Светящуюся разметку установили на трассе Красноярск–Дивногорск

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На трассе Красноярск–Дивногорск появилась светящаяся и мерцающая разметка. Она показывает опасный участок.

В частности, ее можно увидеть в районе 31-го км федеральной трассы Р-257 «Енисей». Место считается аварийно опасным, пишет ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на ГИБДД.

В дорожное покрытие вмонтированы маячки, которые начинают работать с наступлением темноты. Они обозначают осевую разделительную линию и указывают направление движения. Такая же подсветка появилась на популярном у дачников пешеходном переходе.

Маячки работают от встроенных солнечных батарей. Они устойчивы к перепадам температуры и полностью автономны. Светильники закрепили в покрытии так, чтобы они не мешали движению. Маячки могут выдержать тяжесть грузовика.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021