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Появилось видео стрельбы военных США в аэропорту Кабула

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Видео стрельбы военнослужащих ВС США в аэропорту столицы Афганистана Кабула появилось 19 августа в распоряжении телеканала РЕН ТВ.

Как пишет The U.S. Sun со ссылкой на официального представителя Минобороны США Джона Кирби, предупредительная стрельба была открыта вечером 18 августа, при этом ее целью было лишь сдержать толпу, в результате никто не пострадал.

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Ранее, 18 августа, в Пентагоне подтвердили «несколько смертельных случаев», произошедших в ходе эвакуации из аэропорта Кабула.

17 августа информагентство Reuters со ссылкой на ВВС США написало, что в американском самолете С-17, который вернулся из Кабула, нашли человеческие останки. В Сети появилось видео, которое, предположительно, сделано на борту С-17 гражданином Афганистана изнутри самолета. На видео заметно, что за бортом находится человек, тело которого треплет ветер.

В тот же день официальные лица Пентагона и Госдепа заявили, что Вашингтон не считает себя виновным в происходящем в аэропорту Кабула.

16 августа сообщалось, что минимум семь человек погибли из-за хаоса в аэропорту. Кроме того, были опубликованы кадры, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный самолет, покидающий Кабул. Позднее в понедельник появились кадры, как люди падают с самолета после взлета.

Также стало известно, что американские военные в аэропорту Кабула застрелили двух вооруженных мужчин после того, как они открыли по ним огонь. Во время другого инцидента в аэропорту огнестрельное ранение получил один военнослужащий США.

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов заявил, что хаос в аэропорту Кабула создали американцы во время своей эвакуации.

Ситуация в стране обострилась после наступления радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) на крупные города Афганистана и взятия 15 августа Кабула. Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.

В начале мая США начали вывод своих войск из региона, планируя завершить его до конца августа.

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