В «Единой России» подготовили законопроект о запрете въезда в РФ русофобам

Депутаты от «Единой России» (ЕР) подготовили законопроект, который предусматривает запрет на въезд русофобов в РФ. Об этом 19 августа сообщил председатель думского комитета по информполитике, заместитель секретаря генсовета партии Александр Хинштейн.

По словам Хинштейна, документ стал ответом на возмутительные случаи проявления русофобии на постсоветском пространстве. Изменения предлагают внести в федеральный закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ».

Въезд в Россию прилагают закрыть для тех иностранцев, что проявляют ненависть или вражду к русскоязычному населению или оскорбляют ветеранов Великой Отечественной войны.

«Если возбуждают ненависть, вражду, унижают людей по национальному, расовому, религиозному, языковому признаку; оскорбляют память защитников Отечества, унижают честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны, оскверняют символы воинской славы России, уничтожают (повреждают) воинские захоронения, памятники, стелы, обелиски и другие мемориалы, увековечивающие память погибших при защите Отечества», — сказал Хинштейн, слова которого приводит пресс-служба ЕР.

Кроме того, въезд в Россию, согласно проекту документа, предлагают запретить распространяющим ложные сведения о СССР, ветеранах ВОВ, а также тем, кто изготавливает нацистскую атрибутику.

«Впрочем, запрет на въезд — не означает индульгенцию. Каждая русофобская выходка должна получать адекватную правовую оценку со стороны властей тех государств, где такое происходит», — добавил депутат.

Хинштейн напомнил о телефонном разговоре главы МИД РФ Сергея Лаврова с коллегой из Киргизии Русланом Казакбаевым.

Во время телефонного разговора 16 августа Лавров акцентировал внимание на случаях бытового национализма в отношении русскоязычного населения в стране.

Как отметил Казакбаев во время разговора, в стране нет русофобии, в республике не борются с российскими памятниками и русским языком и не переписывают историю. В МИДе напомнили, что русский язык закреплен в конституции Киргизии как официальный и представлен во всех сферах жизни.

10 августа милиция Киргизии возбудила уголовное дело о хулиганстве в отношении мужчины, который напал на сотрудницу ТРЦ в Бишкеке за разговор на русском языке. В связи с этим инцидентом комиссия Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) по международному сотрудничеству призвала усилить меры по защите соотечественников в Киргизии.

9 августа спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя инцидент, предложил запрещать въезд в Россию за притеснения русскоговорящих.