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В «Единой России» подготовили законопроект о запрете въезда в РФ русофобам

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Депутаты от «Единой России» (ЕР) подготовили законопроект, который предусматривает запрет на въезд русофобов в РФ. Об этом 19 августа сообщил председатель думского комитета по информполитике, заместитель секретаря генсовета партии Александр Хинштейн.

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По словам Хинштейна, документ стал ответом на возмутительные случаи проявления русофобии на постсоветском пространстве. Изменения предлагают внести в федеральный закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ».

Въезд в Россию прилагают закрыть для тех иностранцев, что проявляют ненависть или вражду к русскоязычному населению или оскорбляют ветеранов Великой Отечественной войны.

«Если возбуждают ненависть, вражду, унижают людей по национальному, расовому, религиозному, языковому признаку; оскорбляют память защитников Отечества, унижают честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны, оскверняют символы воинской славы России, уничтожают (повреждают) воинские захоронения, памятники, стелы, обелиски и другие мемориалы, увековечивающие память погибших при защите Отечества», — сказал Хинштейн, слова которого приводит пресс-служба ЕР.

Кроме того, въезд в Россию, согласно проекту документа, предлагают запретить распространяющим ложные сведения о СССР, ветеранах ВОВ, а также тем, кто изготавливает нацистскую атрибутику.

«Впрочем, запрет на въезд — не означает индульгенцию. Каждая русофобская выходка должна получать адекватную правовую оценку со стороны властей тех государств, где такое происходит», — добавил депутат.

Хинштейн напомнил о телефонном разговоре главы МИД РФ Сергея Лаврова с коллегой из Киргизии Русланом Казакбаевым.

Во время телефонного разговора 16 августа Лавров акцентировал внимание на случаях бытового национализма в отношении русскоязычного населения в стране.

Как отметил Казакбаев во время разговора, в стране нет русофобии, в республике не борются с российскими памятниками и русским языком и не переписывают историю. В МИДе напомнили, что русский язык закреплен в конституции Киргизии как официальный и представлен во всех сферах жизни.

10 августа милиция Киргизии возбудила уголовное дело о хулиганстве в отношении мужчины, который напал на сотрудницу ТРЦ в Бишкеке за разговор на русском языке. В связи с этим инцидентом комиссия Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) по международному сотрудничеству призвала усилить меры по защите соотечественников в Киргизии.

9 августа спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя инцидент, предложил запрещать въезд в Россию за притеснения русскоговорящих.

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