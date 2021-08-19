Уровень воды в Байкале достигнет максимума к концу сентября

Уровень воды в озере Байкал продолжает повышаться. Сегодня, 19 августа, он поднялся еще на 2 см и достиг отметки в 457,07 м (Тихоокеанская система высот). До конца месяца ожидается приток в озеро 5–6 тыс. кубометров в секунду. Это на 500 кубометров в секунду больше, чем прогнозировалось ранее.

Если прогноз Гидрометцентра не изменится, в 20-х числах сентября уровень озера может достичь максимального значения в этом сезоне, 457,3 м ТО, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Росводресурсы.

Обстановку в верхнем бьефе Иркутской ГЭС осложняет снижение сбросов из-за дождевого паводка. Однако с 12 августа их увеличили до 3,3 кубометра в секунду.

9 августа в Прибайкальском национальном парке в Иркутской области закрыли два туристических маршрута. Ограничения действуют для туристов из-за высокой задымленности от лесных пожаров.