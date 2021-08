Экс-вокалист AC/DC выпустил новый сингл

Экс-вокалист австралийской рок-группы AC/DC Дэйв Эванс выпустил новый сингл Who's Gonna Rock Me. Услышать трек можно на канале Dave Evans на YouTube.

Участие в записи трека также приняли Bad Boy Troy, Гэри Партин, Уайсим Бальзаар и Мартин Джиларди.

В мае текущего года Эванс презентовал сборник под названием Badass Greatest Hits, пишет НСН.

Дэйв Эванс написал для группы AC/DC первые два сингла — Can I Sit Next To You Girl и Baby Please Don't Go, однако в 1974 году, меньше чем через год после первого выступления музыкантов, он покинул коллектив.

