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В Подмосковье появилась подсвечивающая пешеходов «зебра»
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В Подмосковье появилась подсвечивающая пешеходов «зебра»

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В подмосковном Красногорске появилась интеллектуальная система светового сопровождения пешеходов. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

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«Комплекс позволяет сделать пешеходов гораздо заметнее для водителей за счет направленной подсветки — светодиодного прожектора и контроллера видеоаналитики», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что как только человек ступает на проезжую часть, система определяет координаты движения пешехода и подсвечивает маршрут на всем пути. Динамическая подсветка позволяет водителю заранее заметить пешехода на переходе и вовремя затормозить.

17 августа стало известно, что в столице самой аварийно опасной магистралью в 2021 году стала Московская кольцевая автодорога (МКАД).

За семь месяцев текущего года на МКАД произошло 379 дорожно-транспортных происшествий, что на 6,8% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. В указанных ДТП количество погибших участников дорожного движения сократилось на 38,3%, а раненых — на 13,7%.

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