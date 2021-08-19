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Московский планетарий закроют для модернизации на месяц

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Московский планетарий закроют для ремонта и модернизации с 23 августа. Об этом сообщается в четверг, 19 августа, на сайте планетария.

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Отмечается, что в течение месяца специалисты будут работать над доведением проекционного оборудования Большого Звездного зала до нового современного уровня.

Также будет обновлено программное обеспечение для показа полнокупольных фильмов и звездных программ, передает НСН.

Планируется также добавить дополнительные проекторы, что позволит сделать изображения и видео ярче, а обработку теней выше.

Предполагается, что ремонтные работы продлятся около месяца. О дате открытия планетария после модернизации будет сообщено дополнительно.

17 августа пресс-службе Московского планетария сообщили, что к Земле приближается астероид 2016 AJ193. Он относится к классу потенциально опасных, однако сейчас не представляет для планеты угрозу.

Заведующий отделом исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Валерий Шематович высказал мнение, что астероид пролетит 21 августа слишком далеко от планеты, чтобы нанести ей какой-либо вред, сообщает телеканал «360».

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