Появились кадры момента подрыва банкоматов в Подольске

Телеканал РЕН ТВ в четверг, 19 августа, опубликовал видео момента подрыва водителем такси банкоматов в Подольске.

На кадрах видно, как мужчина в капюшоне и маске зашел в отделение банка, где расположены банкоматы. Затем он положил взрывчатку под один из банкоматов и ушел. Уже через несколько секунд в отделении прогремел взрыв.

Инцидент произошел в ночь на 18 августа в отделении кредитной организации, расположенной на улице Ульяновых в Подольске. Таксист взорвал устройство, повредив семь банкоматов. Злоумышленник рассчитывал, что взрыв позволит ему заполучить деньги из банкоматов, однако его план не сработал.

Согласно фотографиям с места происшествия, взрывная волна выбила стекла в помещении банка и выломала двери. Оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний житель Подольска. Он уже дал признательные показания.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.