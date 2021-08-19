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Зеленский высказался о необходимости переговоров с Путиным

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал переговоры с российским лидером Владимиром Путиным единственным выходом в вопросе освобождения украинских заключенных, отбывающих наказание в Крыму. Об этом 19 августа сообщает «Украинская правда».

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«На сегодняшний день, кроме прямых переговоров с президентом России в отношении крымских заключенных, я другого выхода не вижу»,— приводит его слова пресс-служба президента Украины.

Зеленский также добавил, что в ходе всех своих встреч с мировыми лидерами всегда поднимает вопрос заключенных крымчан.

«Президент РФ сегодня может спокойно вернуть нам наших пленных, даже если он не считает, что они политзаключенные. Мы готовы и к обменам, и к любым шагам, чтобы вернуть наших крымчан», — заключил украинский лидер.

Ранее, 10 августа, экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей, украинский генерал Геннадий Москаль заявил, что Зеленский боится своего российского коллегу Владимира Путина, из-за чего отказывается от встречи с ним. По его мнению, украинский президент «трусоватый» и имеет «какую-то фобию» перед Путиным. В связи с этим, как отметил Москаль, Зеленский не поедет в Москву.

3 августа украинский президент заявил, что возвращение Крыма в состав Украины является вопросом времени. По мнению Зеленского, для российских граждан Крым и Донбасс — это чужая территория.

Первый обмен заключенными между РФ и Украиной состоялся 7 сентября по формуле «35 на 35». В Киев в том числе вернулись украинские моряки, которые были задержаны в 2018 году за нарушение границы России в Черном море, а также режиссер Олег Сенцов. Среди граждан, вернувшихся в РФ, был главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, похищенный ранее СБУ.

25 ноября 2018 года три корабля BMC Украины вторглись в территориальные воды РФ в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться, в итоге российским военным пришлось применить силу. Корабли и 24 моряка были задержаны, возбуждено уголовное дело.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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