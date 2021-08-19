Три поселения газифицируют в Одесском районе Омской области до конца года

В Одесском районе Омской области до конца года завершат строительство газопровода от райцентра до сельских поселений Буняковка, Благодаровка и Ганновка. Об этом сообщает региональное правительство.

Общая протяженность газопровода составит 30 км. На данный момент построено 10 из них. Работы ведутся согласно графику и завершатся в IV квартале 2021 года, пишет ИА «Город55».

Ввод объекта в эксплуатацию позволит газифицировать 815 домовладений и пять котельных. Общая численность населения в трех селах составляет 2,6 тыс. человек, уточняет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Программу газификации Омской области на 2021–2025 годы губернатор Александр Бурков и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали в декабре 2020-го.

В ближайшие пять лет в регионе планируется построить девять газораспределительных станций, 748 км газопроводов. Возможность подключиться к газу появится у жильцов 25 160 квартир в 56 населенных пунктах.

6 августа президент России Владимир Путин сообщил, что правительство подготовило типовые предложения по подключению газа к домам внутри участков. Он уточнил, что речь идет о тех населенных пунктах, где уже есть труба.

7 июля президент распорядился, чтобы первый заместитель его администрации Сергей Кириенко подготовил поручение «Газпрому» о приоритетной газификации городов, которые относятся к числу наиболее экологически неблагополучных. В их числе Братск, Омск и Нижний Тагил.

11 июня глава государства подписал закон о бесплатном проведении газопровода до границ земельных участков. Документ вводит институт единого оператора газификации, которым станет собственник Единой системы газоснабжения, то есть «Газпром». В тех субъектах, где компания не присутствует, появится региональный оператор газификации.