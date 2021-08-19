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Мужчина с ножом напал на полицейских на севере Италии

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Вооруженный ножом мужчина напал на сотрудников полиции неподалеку от итальянского города Варезе, на границе со Швейцарией. Об этом сообщает в четверг, 19 августа, агентство ANSA.

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По предварительным данным, 35-летний мужчина сначала набросился на одного полицейского, после чего повернулся к другому правоохранителю, который, в свою очередь, открыл по нападавшему огонь.

Преступник получил тяжелое ранение в живот, мотивы нападения пока не установлены. Мужчина был доставлен на вертолете в больницу Circolo di Varese.

При себе у злоумышленника не было документов, удостоверяющих личность, указывает агентство.

Ранее в марте сотрудник полиции Парижа применил огнестрельное оружие при нападении на него мужчины с ножом. Отмечалось, что злоумышленник не выдвигал требований и не выкрикивал никаких лозунгов.

Позже на странице правоохранителей в Twitter появилась информация о том, что нападавший был застрелен в результате инцидента.

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