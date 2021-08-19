В Москве четыре ребенка пострадали в ДТП за четыре дня

Четыре ребенка пострадали в результате аварий на улицах Москвы с начала недели. Об этом сообщили в четверг, 19 августа, в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД по столице.

«С начала недели на дорогах Москвы зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия с участием детей в возрасте до 16 лет, в результате которых четыре ребенка получили травмы различной степени тяжести. Двое из пострадавших — дети дошкольного возраста», — рассказали в ведомстве агентству городских новостей «Москва».

Среди пострадавших в авариях — три пешехода и один пассажир питбайка, уточнили в ГИБДД.

Накануне в Госавтоинспекции рассказали, что наиболее опасными для участников дорожного движения видами ДТП в Москве являются наезды на препятствия и стоящие транспортные средства, пишет «Москва 24».

17 августа стало известно, что самой аварийно опасной магистралью в столице в 2021 году стала Московская кольцевая автодорога (МКАД). При этом за семь месяцев текущего года на МКАД произошло 379 дорожно-транспортных происшествий, что на 6,8% меньше, чем за аналогичный период 2020-го.