Аналитик дала прогноз по ценам на нефть марки Brent

В перспективе на несколько месяцев вперед баррель североморской нефти марки Brent будет стоить $62–72 за баррель. Об этом заявила «Известиям» Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» в четверг, 19 августа.

Ранее в этот же день в ходе торгов на Мосбирже цена Brent понизилась до $66 за бочку впервые с 24 мая. На лондонской бирже ICE ее цена опустилась на 3,28%, до $65,99 за баррель.

«Техническая картина торгов сырьем предполагает, что ничего не мешает продажам нефти Brent вплоть до $64,50, где проходит сильный уровень поддержки. Там же располагается и линия спроса, от которой рынку будет интересно покупать подешевевший актив», — сказала Бодрова.

Аналитик отметила, что сейчас баррель Brent находится у минимальных значений трех последних месяцев и продолжает падать.

«Стоит напомнить, что в рынке слишком много эмоций, и в такое время имеет смысл держаться от него подальше», — добавила она.

17 августа Bloomberg сообщал, что после стремительного роста в первом полугодии нефтяные цены начали понижаться в июле–августе. Новый штамм коронавируса «Дельта» привел к ограничению мобильности во многих странах, включая Китай и США, что нанесло ущерб энергопотреблению в мире.

В июле страны ОПЕК+ продлили действие соглашения об ограничении нефтедобычи до конца 2022 года. Объединение договорилось о повышении добычи на 400 тыс. б/с ежемесячно до исчерпания ограничений, составляющих сейчас 5,8 млн б/с.

В результате альянс поддержал установление новых базовых отсечек в соглашении для России и других стран. Новые базовые уровни добычи для России и Саудовской Аравии повысят на 0,5 млн б/с, до 11,5 млн б/с.

Согласно отчету ОПЕК, опубликованному 12 августа, спрос на нефть в мире в этом году вырастет на 6 млн б/с, до 96,6 млн. Однако Международное энергетическое агентство ухудшило свой прогноз, ожидая роста спроса на 5,3 млн б/с, хотя в июле оценивало потенциальный рост в 5,4 млн б/с. Соотношение спроса и предложения на рынке останется главным фактором, влияющим на цены на нефть, отмечали аналитики, опрошенные «Известиями». По их мнению, в случае успешной вакцинации в мире стоимость этого ресурса до конца года может подняться выше $80 за бочку.