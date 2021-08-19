Еврокомиссия признала выданные на Украине сертификаты вакцинации

Европейская комиссия (ЕК) решила признать действительными на территории Евросоюза (ЕС) сертификаты о вакцинации против коронавируса, которые были выданы на Украине, в Турции и Северной Македонии. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба ЕК.

Сертификаты будут приниматься на территории ЕС с пятницы, 20 августа. Аналогичные шаги предприняли Украина, Турция и Северная Македония — они признали сертификаты ЕС о вакцинации против COVID-19.

«Я рад видеть, что список стран, внедряющих систему, основанную на цифровом сертификате ЕС COVID, неуклонно растет, и мы устанавливаем стандарты на международном уровне. Это поможет облегчить безопасные путешествия, в том числе и за пределы нашего союза», — прокомментировал комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Как отметили в ЕК, работа по сотрудничеству с третьими странами для подключения к системе сертификатов ЕС продолжается.

Ранее, 17 августа, глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что ЕК ускорит решение вопроса о взаимном признании сертификатов о вакцинации против коронавируса.

В тот же день Лавров уточнил, что в настоящий момент решаются отдельные технические и правовые вопросы о взаимном признании сертификатов. В частности, необходимость обеспечения защиты персональных данных и технической совместимости процедур, а также ряд других вопросов.

4 августа постпред РФ в ЕС Владимир Чижов рассказал «Известиям», что результаты проверок российской вакцины Европейским агентством лекарственных средств (EMA) позитивные, однако Евросоюз политизирует вопрос признания препаратов от РФ. Так, в начале июня глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что EMA в ходе исследования «Спутника V» не выявило критических замечаний ни по производственной, ни по клинической части.

18 августа пресс-служба посольства РФ в Таиланде рассказали, что туристы, прошедшие вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутник V», смогут въехать в отдельные районы Таиланда. Сроки вступления в силу и детали этого решения пока прорабатываются профильными ведомствами королевства.

9 июля Индонезия признала «Спутник V» и другие российские вакцины от коронавируса для въезда туристов.

29 июня руководитель Федерального консультационного центра по вакцинации Оксана Драпкина рассказала, что все российские вакцины от коронавирусной инфекции эффективны, безопасны и хорошо переносятся.

На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».