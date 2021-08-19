Байден заявил об отсутствии веры в изменение позиций талибов с 2001 года

Президент США Джо Байден заявил в четверг, 19 августа, что не верит в то, что боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) изменились с 2001 года, когда Соединенные Штаты вошли в Афганистан.

Суть кризиса движения в настоящий момент, как считает глава Белого дома, состоит в том, чтобы решить, «нужно ли им, чтобы их признало международное сообщество».

«Я не уверен, что им нужно», — сказал Байден в интервью ABC.

Ранее в этот день агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя «Талибана» сообщило, что некоторым представителям предыдущих администраций Афганистана будут предложены должности в новом правительстве. Он также добавил, что и женщинам предложат принять участие в работе новой администрации страны.

Официальный представитель талибов Кари Юсуф Ахмади, в свою очередь, отметил, что верховный лидер радикального движения Мулави Хайбатулла Ахундзада приказал освободить политзаключенных из всех тюрем Афганистана.

18 августа талибы заявили, что Афганистан точно не будет демократическим государством, а за день до этого потребовали у мирного населения сдать оружие и боеприпасы и издали акт о помиловании всех противников.

По мнению эксперта Центра изучения современного Афганистана Никиты Мендковича, обещания лидеров радикального движения «Талибан» сохранить права женщин в Афганистане не означают, что боевики полностью отказались от прошлых порочных практик, к их словам нужно относиться с осторожностью.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в Афганистане с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая. Завершить его планируется до конца августа.

15 августа талибы вошли в Кабул и объявили об «окончании войны» в Афганистане. В ходе переговоров боевики заявили о нежелании формировать коалиционное правительство и планах создать Исламский Эмират Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

На следующий день в ответ на критику решения о выводе военных США из Афганистана Байден заявил, что не сожалеет об этом. Он подчеркнул, что более удачного момента для вывода воинского контингента не было, а отказ означал бы эскалацию конфликта.