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Skoda восстановила самый быстрый в своей истории автомобиль

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Чешская компания Skoda восстановила специальную версию седана Octavia RS второго поколения, который 10 лет назад установил рекорд скорости среди серийных моделей на соляном озере Бонневиль в американском штате Юта. Об этом 19 августа сообщает Motor1.

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Отмечается, что Skoda Octavia RS второго поколения считается самым быстрым автомобилем в истории бренда. Для участия в гонках модель была доработана. Машину оснастили двухлитровым бензиновым двигателем с турбонагнетателем Garret и перенастроенным блоком управления двигателем. В результате мощность мотора увеличилась до 600 л.с.

Кроме того, специалисты применили усиленные крепления мотора, модернизированные инжекторы, новый 10-литровый радиатор и доработанную коробку передач.

Заезд состоялся 19 августа 2011 года. Седан разогнался на пятикилометровом отрезке высохшего озера до 366 км/ч. Это лучший результат Бонневиля среди машин, созданных на базе серийных моделей с 2,0-литровыми двигателями.

8 июля сообщалось, что Skoda начинает принимать заказы в России на кроссовер Karoq с новым турбомотором объемом 1,4 л мощностью 150 л.с. и новой семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Автомобиль с новым мотором развивает скорость до 192 км/ч, а разгон до 100 км происходит за 8,9 с.

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