В Сочи объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в Сочи. В городе вновь ожидаются сильные дожди и ветер, сообщает в четверг, 19 августа, пресс-служба администрации города.

«По прогнозам метеорологов, в течение суток 20 августа, а также ночью и утром 21 августа на территории Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: местами сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 15–20 м/с», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что с 20 по 21 августа утром и ночью на участке Магри–Веселое возможны смерчи над морем, передает НСН. Также не исключается резкий подъем воды в реках, в том числе с достижением неблагоприятных отметок, пишет REGNUM.

15 августа штормовое предупреждение было объявлено на востоке Крыма. В регионе обещали сильные дожди, грозы, град и ветер до 15–20 м/с.

13 августа около 100 домов и 200 участков оказалось в зоне подтоплений на территории четырех населенных пунктов Крыма из-за обильных осадков в последние дни.

В этот день в Керчи началась эвакуация населения из зон подтопления, эвакуированы 10 человек, в том числе четыре ребенка.