Эминем снимется в продюсируемом рэпером 50 Cent сериале

Американский рэпер, лауреат премий «Оскар» и «Грэмми» Эминем примет участие в съемках сериала Black Mafia Family, который продюсирует рэпер 50 Cent. Об этом сообщило издание Billboard.

Сюжет будет строиться вокруг реально существовавшей преступной группировки, занимавшейся торговлей наркотиками и отмыванием денег в Детройте.

«Мы не смогли бы снять сериал о событиях в Детройте, не привлекая к работе легенду, каковой является Эминем», — приводит слова 50 Cent «Газета.ру».

Эминем снимется в эпизодической роли Ричарда Верши-младшего, более известного как Рик Верши. Он был информатором ФБР, а позже стал наркодиллером и был приговорен к пожизненному сроку.

Сериал готовится по заказу телеканала Starz, его показ стартует 26 сентября. Помимо Эминема, в нем примут участие Расселл Хорнсби и Стив Харрис, пишет НСН.

Впервые Эминем появился в кино в фильме «8 миля», где не только сыграл главную роль, но и участвовал в создании сценария и выступил продюсером ленты. Картина вышла на экраны в 2002 году. В фильме освещается история становления белого рэпера на окраинах Детройта. Картина получила «Оскар» за песню Lose Yourself, написанную Эминемом.

В январе прошлого года Эминем установил новый мировой рекорд по скорости чтения рэпа. В треке Godzilla за 30 с музыкант произносит 229 слов, что составляет 11,3 слога в секунду.