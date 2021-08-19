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Боррель призвал не позволить России «взять контроль» над ситуацией в Афганистане

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Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил в четверг, 19 августа, что России и Китаю нельзя позволить «взять контроль» над ситуацией в Афганистане.

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«ЕС не должен позволить России и Китаю взять контроль над ситуацией в Афганистане и стать спонсорами Кабула», — сказал он в ходе выступления на внеплановом заседании комитетов Европарламента (ЕП) по иностранным делам и по вопросам развития, трансляция которого доступна на сайте ЕП.

Он отметил, что Турция, Китай и Россия получили новые возможности «усилить свое влияние» в регионе, это же касается Ирана, Пакистана и Индии.

В Москве данное заявление Жозепа Борреля вызвало удивление. Замглавы российского МИДа Александр Грушко заявил, что «западные партнеры продолжают рассматривать своих соседей в качестве объектов собственной политики».

Ранее в этот день представитель ЕС заявил, что события в Афганистане стали катастрофой, которую не смогли предотвратить западные разведки. По его словам, развитие ситуации стало неожиданным и для пришедшего к власти движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация).

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что министры иностранных дел стран альянса намерены 20 августа на онлайн-встрече обсудить ситуацию в Афганистане. Днем ранее в Брюсселе состоялась пресс-конференция Столтенберга на тему происходящего в стране, где он подчеркнул, что представители движения «Талибан» должны содействовать безопасной эвакуации людей, которые хотят покинуть Афганистан.

16 августа президент Франции Эммануэль Макрон предрек Европе неконтролируемую миграцию из Афганистана из-за дестабилизации ситуации в этой стране. При этом Франция совместно с ФРГ и другими странами ЕС разработает программу помощи беженцам из Афганистана и регулирования их потока.

15 августа талибы вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане. Они намерены объявить о создании Исламского Эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. В свою очередь, президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в Афганистане с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая. Завершить его планируется до конца августа.

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