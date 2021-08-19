Площадь лесного пожара на Камчатке выросла до 80 га

На Камчатке в Паратунском участковом лесничестве в районе реки Карымшина горит лес. Площадь пожара составляет 80 га, тушение продолжается.

ИА KamchatkaMedia со ссылкой на краевое правительство пишет, что пожар был зарегистрирован в субботу, 14 августа, в 15 км от поселка Термальный Елизовского района. Его тушение осложняется труднодоступной горной местностью, сильным ветром и жарой.

Однако угрозы населенным пунктам и базам отдыха пока нет. В тушении задействованы 19 человек, пять единиц техники и вертолет Ми-8 для расстановки емкостей с водой. Вертолет с водосливным устройством работать не может из-за сильного ветра.

Четвертый класс пожарной опасности на данный момент зарегистрирован в Эссо, Долиновке и Милькове.

Режим ЧС и особый противопожарный режим в лесах Камчатки не вводили. В середине июля туристам запрещали посещать Ключевской природный парк на Камчатке. Причина — риск природных пожаров.