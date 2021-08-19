Дело возбудили после падения ребенка с недостроенного дома в Магадане

СУ СКР по Магаданской области возбудил уголовное дело по факту травмирования ребенка, который упал с недостроенного здания. Инцидент произошел 24 июля в микрорайоне «Солнечный» в Магадане.

Предварительно установлено, что этот дом находится в собственности муниципалитета. Таким образом, следователи допускают, что должностные лица не обеспечили надлежащее ограждение и не ограничили доступ посторонних лиц, в том числе детей, на потенциально опасный объект.

Сейчас мальчика выписали из больницы, он будет продолжать лечение в амбулаторном режиме. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Для установления тяжести вреда, причиненного ребенку, назначена судебно-медицинская экспертиза, пишет ИА MagadanMedia.