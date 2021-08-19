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Пожилой водитель «ВАЗа» погиб в результате ДТП на трассе «Дон»

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В Задонском районе Липецкой области водитель легкового отечественного автомобиля погиб при столкновении с ограждением. Об этом сообщает УГИБДД по региону.

Авария произошла 18 августа на трассе М-4 «Дон». По предварительным данным, 65-летний водитель ВАЗ-21112 врезался в барьерное ограждение. Причины неизвестны.

В результате ДТП водитель получил различные травмы, от которых скончался на месте, пишет GOROD48.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

За минувшие сутки на дорогах региона зафиксировано 18 случаев механического столкновения автомобилей, в которых никто не пострадал. Еще в четырех авариях, включая пару наездов, пострадали пять человек, в том числе две девушки-подростки.

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