Более 10 школ в Башкирии могут ликвидировать из-за дефицита учеников

Минобрнауки Башкирии сообщает о возможной ликвидации 14 начальных школ и одного детсада в населенных пунктах. Причина — отсутствие учеников в 2020–2021 годах. Изменения коснутся Белокатайского, Краснокамского, Ермекеевского и Альшеевского районов.

Окончательное решение будет приниматься совместно с местными жителями. Об этом пишет «МедиаКорСеть». Например, в Балтачевском районе, где план оптимизации учебных заведений уже утвержден, запланирован перевод 23 учеников из села Богданово на обучение в другую деревню. Если население одобрит план реорганизации, то детям будет обеспечен ежедневный трансфер до школы.

Ранее мэр Уфы Сергей Греков анонсировал участие города в программе ВЭБ по строительству школ. Планируется создание 13,5 тыс. мест. «Программа разбита на три части со сроком сдачи школ в 2022, 2023 и 2024 годах. Наша задача — успеть попасть в первую часть программы со сроком сдачи в 2022 году», — пояснил Греков.