Финансовые показатели «Газпром нефти» вышли на допандемийный уровень 2019 года

Чистая прибыль «Газпром нефти» по итогам первых шести месяцев 2021 года выросла в 26 раз, до 217,2 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании в четверг, 19 августа.

Скорректированная EBITDA (прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации) за указанный период составила 434,6 млрд рублей, показав рост в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Показатель скорректированной EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) вырос на 138,8%, до 434,6 млрд рублей. Динамика показателей связана с увеличением объема продаж нефтепродуктов на внутреннем рынке и динамикой цен на нефть и нефтепродукты на международном и внутреннем рынках.

Выручка «Газпром нефти» за первое полугодие достигла 1 трлн 338 млрд рублей, что на 46,6% выше аналогичного периода прошлого года.

Добыча углеводородов с учетом доли в совместных предприятиях «Газпром нефти» по итогам января–июня составила 48,5 млн т н.э. — на уровне 2020 года. Объем добычи обеспечен в том числе ростом добычи газа на 2,7% из-за ввода установки комплексной подготовки газа на Восточно-Мессояхском месторождении в июле прошлого года, а также запуска инфраструктуры на Тазовском месторождении — первом в России нефтегазовом месторождении, запущенном в эксплуатацию в условиях пандемии.

Тазовское станет центром нового добывающего кластера «Газпром нефти», его геологические запасы оцениваются в 419 млн т нефти и 225 млрд куб. м газа, а ежегодный уровень добычи в перспективе составит 1,7 млн т нефти и 8 млрд куб. м газа.

Объем переработки на собственных НПЗ «Газпром нефти» и нефтеперерабатывающих активах совместных предприятий в первом полугодии увеличился на 5,9%, до 20,7 млн т. Рост обеспечен восстановлением спроса в связи с постепенным снятием ограничений из-за COVID-19 и запуском комплекса «Евро+» на Московском нефтеперерабатывающем заводе.

Комментируя финансовые результаты, председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что в первом полугодии компания продолжила реализацию крупных инвестпроектов и развитие экосистемы партнерств, ввела в эксплуатацию новые активы в разных сегментах бизнеса, сохраняя фокус на обеспечении непрерывности всех процессов и реализации корпоративной программы «Антивирус» для борьбы с пандемией коронавируса.

По его словам, компания уделяет пристальное внимание вопросам декарбонизации и защите окружающей среды. Ее целью является снижение углеродной интенсивности своей деятельности на 30% к 2030 году. Дюков считает, что технологии улавливания, использования и хранения углерода, а также производства водорода могут стать новыми перспективными направлениями бизнеса компании.

Чистая прибыль «Газпром нефти» за девять месяцев 2020 года составила 36,2 млрд рублей, а за III квартал того же года показатель вырос на 26,9% ко II кварталу — до 28 млрд рублей. Выручка за январь–сентябрь составила 1 трлн 450 млрд рублей.

Тогда Дюков отмечал, что компания сохраняет высокую дисциплину в отношении сокращения расходов и реализует меры, направленные на повышение эффективности своей работы в условиях низких цен и замедлившегося восстановления мирового спроса на нефть и нефтепродукты.