Мораторий на ликвидацию пешеходных переходов установили в Ижевске

Власти Ижевска установили мораторий на ликвидацию пешеходных переходов. В городе проведут анализ очагов аварийности.

В 2021 году широкий общественный резонанс был вызван демаркировкой некоторых переходов. После недовольства горожан было принято решение оставить на месте пешеходный переход на улице Советской. Ранее на участке неоднократно происходили аварии, в результате которых получали травмы пешеходы. После встречи с горожанами принято решение о сохранении перехода и установке «лежачего полицейского».

В администрации отметили, что решение о ликвидации пешеходных переходов принимается по рекомендациям ГИБДД. В ближайшее время будет действовать мораторий на проведение таких работ. Об этом сообщает ИА «Сусанин».

Общественная палата и власти города проведу анализ всех очагов аварийности. По каждому переходу будет принято отдельное решение. Результаты мониторинга обнародуют после прекращения действия мониторинга.