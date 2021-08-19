В Тюмени обнаружили тело пропавшей восьмилетней девочки

В Тюмени обнаружили тело ребенка, которое, предположительно, принадлежит пропавшей в июне девочке Анастасии М. Об этом в четверг, 19 августа, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

«Обнаруженное в Тюмени тело ребенка предположительно принадлежит разыскиваемой девочке. На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного комитета. Проводятся следственные действия, направленные на идентификацию личности погибшей», — приводит издание «URA.ru» сообщение ведомства.

Отмечается, что девочка пропала 30 июня. В начале июля СК возбудил уголовное дело о халатности опеки и попечительства. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю областного следственного управления оперативно продолжить и завершить расследование.

18 августа суд в Тюмени отправил под арест мужчину, которого обвиняют в сексуальном насилии над десятилетним мальчиком. По данным РЕН ТВ, правоохранители проверяют обвиняемого на причастность к совершению других аналогичных преступлений. В частности, в отношении Анастасии М.