Более 200 сообщений на тему гибели рыбы зафиксировал ЦУР Самарской области

Центр управления регионом Самарской области с 1 июля по 16 августа зафиксировал более 200 сообщений на тему гибели рыбы в водоемах. Проблему обсудили на общероссийском совещании, инициатором которого стал самарский ЦУР.

«С 1 июля по 16 августа ЦУР Самарской области зафиксировал более 200 сообщений и полноценных постов на тему гибели рыбы в водоемах региона. Чаще всего люди писали о заморе на территории Тольятти (полуостров Копылово, Куйбышевское водохранилище), Самары (о. Зелененький, Студеный овраг, 2-я очередь Набережной), встречались случаи – в Сызрани и Чапаевске», — заявил руководитель ЦУР Самарской области Сергей Рыжиков.

Сотрудникам администрации Тольятти и регионального минсельхоза совместно с Гидрометобсерваторией и Институтом Волжского бассейна удалось выяснить, что причиной гибели рыбы является недостаток кислорода в воде, который вызван аномально жаркой погодой, чрезмерным прогревом воды и интенсивным цветением сине-зеленых водорослей, пишет НИА «Самара».

Как рассказала начальник отдела рыбохозяйственной экологии ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии Елена Оганесова, цветение приводит к гибели рыбы, водных и околоводных млекопитающих, птиц. Это связано с тем, что некоторые виды водорослей, в том числе цианобактерии, при разложении выделяют токсины.

Для борьбы с чрезмерным ростом цианобактерий используется несколько методов. В их числе механическая и биологическая очистки.

В этом году ученые провели эксперимент, в основе которого лежит биологическая очистка с помощью адаптированного штамма CHLORELLA Vulgaris. В озеро Ильмень в Чапаевске с мая по август запустили 15 т хлореллы. Директор АНО «Экологический Центр Поволжья», кандидат биологических наук Самарского университета Ольга Калашникова говорит, что сейчас вода в озере, по сравнению с предыдущими годами, остается прозрачной. Местные жители купаются, рыбачат. Однако чтобы сделать полноценные выводы об успешности методики должно пройти несколько лет.

Также цветение водоемов имеет антропогенную природу. Замедление течения в реках, создание водохранилищ способствует размножению водорослей. Специалисты полагают, что предотвратить активное цветение воды можно с помощью регулирования и контроля стоков, жесткого соблюдения нормативов качества воды, исключения сброса неочищенных сточных вод. Меры, способствующие этому, предусмотрены в федеральных проектах «Оздоровление Волги» и «Сохранение уникальных объектах».

До 2024 года в Самарской области по проекту «Оздоровление Волги» планируется 35 мероприятий по строительству и реконструкции канализационных очистных сооружений. Также в проект входит модернизация очистных сооружений на четырех промышленных предприятиях.