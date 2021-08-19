Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Москве появится новый Ледовый дворец ЦСКА
Мир
В Баварии назвали США ответственными за ситуацию в Афганистане
Спорт
Международная федерация гимнастики назвала непредвзятым судейство на ОИ
Мир
Лавров заявил о готовности РФ возобновить московский формат по Афганистану
Экономика
Цена нефти марки Brent упала ниже $66 за баррель
Интернет
Суд оштрафовал Google еще на 4 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент
Авто
АвтоВАЗ приостановит выпуск автомобилей на неделю
Мир
США ежедневно тратили на Афганистан $300 млн на протяжении 20 лет
Мир
Запуск БелАЭС отложили из-за проблемы с турбогенератором
Сюжет:

Более 200 сообщений на тему гибели рыбы зафиксировал ЦУР Самарской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центр управления регионом Самарской области с 1 июля по 16 августа зафиксировал более 200 сообщений на тему гибели рыбы в водоемах. Проблему обсудили на общероссийском совещании, инициатором которого стал самарский ЦУР.

Сетевой сбой: как рыбаки уничтожают водоемы
Брошенные снасти, попадая на дно, превращаются в воронки смерти

«С 1 июля по 16 августа ЦУР Самарской области зафиксировал более 200 сообщений и полноценных постов на тему гибели рыбы в водоемах региона. Чаще всего люди писали о заморе на территории Тольятти (полуостров Копылово, Куйбышевское водохранилище), Самары (о. Зелененький, Студеный овраг, 2-я очередь Набережной), встречались случаи – в Сызрани и Чапаевске», — заявил руководитель ЦУР Самарской области Сергей Рыжиков.

Сотрудникам администрации Тольятти и регионального минсельхоза совместно с Гидрометобсерваторией и Институтом Волжского бассейна удалось выяснить, что причиной гибели рыбы является недостаток кислорода в воде, который вызван аномально жаркой погодой, чрезмерным прогревом воды и интенсивным цветением сине-зеленых водорослей, пишет НИА «Самара».

Как рассказала начальник отдела рыбохозяйственной экологии ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии Елена Оганесова, цветение приводит к гибели рыбы, водных и околоводных млекопитающих, птиц. Это связано с тем, что некоторые виды водорослей, в том числе цианобактерии, при разложении выделяют токсины.

Для борьбы с чрезмерным ростом цианобактерий используется несколько методов. В их числе механическая и биологическая очистки.

В этом году ученые провели эксперимент, в основе которого лежит биологическая очистка с помощью адаптированного штамма CHLORELLA Vulgaris. В озеро Ильмень в Чапаевске с мая по август запустили 15 т хлореллы. Директор АНО «Экологический Центр Поволжья», кандидат биологических наук Самарского университета Ольга Калашникова говорит, что сейчас вода в озере, по сравнению с предыдущими годами, остается прозрачной. Местные жители купаются, рыбачат. Однако чтобы сделать полноценные выводы об успешности методики должно пройти несколько лет.

Также цветение водоемов имеет антропогенную природу. Замедление течения в реках, создание водохранилищ способствует размножению водорослей. Специалисты полагают, что предотвратить активное цветение воды можно с помощью регулирования и контроля стоков, жесткого соблюдения нормативов качества воды, исключения сброса неочищенных сточных вод. Меры, способствующие этому, предусмотрены в федеральных проектах «Оздоровление Волги» и «Сохранение уникальных объектах».

До 2024 года в Самарской области по проекту «Оздоровление Волги» планируется 35 мероприятий по строительству и реконструкции канализационных очистных сооружений. Также в проект входит модернизация очистных сооружений на четырех промышленных предприятиях.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021