Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Лавров в конце августа посетит Венгрию, Австрию и Италию
Мир
РФ выразила готовность предоставить авиацию для вывоза афганцев в другие страны
Общество
Суд в Москве признал законным решение оштрафовать Facebook на 17 млн рублей
Общество
Московский планетарий закроют для модернизации на месяц
Авто
В Подмосковье появилась подсвечивающая пешеходов «зебра»
Мир
Еврокомиссия признала выданные на Украине сертификаты вакцинации
Общество
В Сочи объявлено штормовое предупреждение
Интернет
От Apple потребовали отказаться от сканирования гаджетов и переписок
Общество
В Москве появится новый Ледовый дворец ЦСКА

«Тинькофф Журнал» запустил проект поддержки благотворительных фондов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сайт «Тинькофф Журнал» запустил проект поддержки благотворительных фондов «О важном». Проект будет рассказывать о деятельности некоммерческих организаций (НКО) и людях, которым необходима помощь. Об этом стало известно 19 августа.

Новые физлица: группа «Тинькофф» нарастила клиентскую базу до 14,8 млн
В 2021 году активная аудитория может вырасти еще на 1-2 млн человек

«О важном» поможет познакомить пользователей с фондами и их подопечными, а также выбрать НКО для регулярной помощи.

«Только 11% россиян доверяют благотворительным организациям. Мы хотим это изменить — показать, что поддерживать фонды — самый простой и надежный способ помогать нуждающимся», — сообщили в «Тинюкофф Журнал».

До конца текущего года «Тинькофф Журнал» с помощью проекта затронет три важные темы: помощь людям с ментальной и физической инвалидностью, поддержка бездомных и экология.

«Благотворительный фонд, который готов рассказать о своих подопечных, хочет поделиться анонсом проекта или предложить темы и идеи для публикации - может принять участие, направив письмо на почту организаторов проекта», - говорится в пресс-релизе.

Помочь фондам, которые участвуют в проекте, можно будет через приложение «Тинькофф». Например, в сервисе «Кэшбэк во благо» можно настроить регулярную отправку кешбэка. Также в мобильном приложении банка можно осуществить разовое пожертвование с помощью раздела «Платежи» и категории «Благотворительность».

Ранее, 16 июля, «Тинькофф» объявил результаты конкурса грантов для НКО «Поддержка будет». НКО-победители получат от «Тинькофф» гранты в размере от 400 тыс. до 2 млн рублей. Средства пойдут на реализацию проектов в области экологии, волонтерства, помощи детям, пожилым людям, а также социально незащищенным слоям населения.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021