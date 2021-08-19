Сайт «Тинькофф Журнал» запустил проект поддержки благотворительных фондов «О важном». Проект будет рассказывать о деятельности некоммерческих организаций (НКО) и людях, которым необходима помощь. Об этом стало известно 19 августа.

«О важном» поможет познакомить пользователей с фондами и их подопечными, а также выбрать НКО для регулярной помощи.

«Только 11% россиян доверяют благотворительным организациям. Мы хотим это изменить — показать, что поддерживать фонды — самый простой и надежный способ помогать нуждающимся», — сообщили в «Тинюкофф Журнал».

До конца текущего года «Тинькофф Журнал» с помощью проекта затронет три важные темы: помощь людям с ментальной и физической инвалидностью, поддержка бездомных и экология.

«Благотворительный фонд, который готов рассказать о своих подопечных, хочет поделиться анонсом проекта или предложить темы и идеи для публикации - может принять участие, направив письмо на почту организаторов проекта», - говорится в пресс-релизе.

Помочь фондам, которые участвуют в проекте, можно будет через приложение «Тинькофф». Например, в сервисе «Кэшбэк во благо» можно настроить регулярную отправку кешбэка. Также в мобильном приложении банка можно осуществить разовое пожертвование с помощью раздела «Платежи» и категории «Благотворительность».

Ранее, 16 июля, «Тинькофф» объявил результаты конкурса грантов для НКО «Поддержка будет». НКО-победители получат от «Тинькофф» гранты в размере от 400 тыс. до 2 млн рублей. Средства пойдут на реализацию проектов в области экологии, волонтерства, помощи детям, пожилым людям, а также социально незащищенным слоям населения.