В Смоленской области ведутся масштабные поиски двухлетней девочки

В Смоленской области почти 400 человек задействованы в поисках девочки, исчезнувшей более суток назад. Об этом в четверг, 19 августа, сообщила представитель СУСК РФ по региону.

«На месте происшествия создан оперативный штаб, координирующий поисковые мероприятия. Сейчас поиски ведут уже почти 400 человек», — приводит ее слова «РИА Новости».

Информация об исчезновении девочки 2019 года рождения поступила в следственный отдел 17 августа. Девочка ушла из дома, расположенного на территории Шелукова урочища Темкинского района Смоленской области. До настоящего времени ее местонахождение не установлено. Отмечается, что в непосредственной близости от места исчезновения ребенка есть лес и водные объекты.

Для организации полномасштабного розыска уголовное дело в связи с исчезновением девочки было возбуждено по статье «Убийство», сообщает телеканал «360».

В масштабных поисковых мероприятиях задействованы сотрудники следственного комитета, спасатели, военнослужащие ВС РФ, добровольцы поисково-спасательного отряда «Сальвар» и местные жители.

По словам одного из участников поиска, девочка пошла за четырехлетней сестрой, но не вернулась.

«Сестра пошла гулять, шла, периодически оглядывалась, и видела, что та шла за ней. Но потом пропала. Она подумала, что та вернулась домой. Это было в 10:00, но родители спохватились только около 18:00», — приводит его слова телеканал «Звезда».

Накануне сообщалось, что в Темкинском районе Смоленской области два дня разыскивают двухлетнюю девочку, которая ушла из дома, расположенного на территории Шелукова урочища.

Ранее, 1 августа, шестилетний ребенок пропал на юге Челябинской области. Мальчик 2014 года рождения, проживающий вместе с родственниками на заимке Плотникова в 9 км от поселка Рымникский в районе обеда ушел гулять и не вернулся. Спустя день ребенок был найден.