Школьница сломала позвоночник при падении с парапланом в Крыму

Школьница из Алтайского края получила тяжелые травмы в результате падения с парапланом на плато горы Ай-Петри в Ялте. Об этом 18 августа сообщила пресс-служба СУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

По информации следствия, владелец параплана согласился покатать 16-летнюю девушку за 8 тыс. рублей. Известно, что школьница приехала в Крым на отдых из Алтайского края. Во время полета владелец, он же инструктор, не справился с управлением и рухнул на плато Ай-Петри.

Известно, что мужчина не учел погодные условия, не выбрал безопасный маршрут и не провел достаточную подготовку и инструктаж пассажира, пишет REGNUM. Кроме того, у него не было никаких разрешений на проведение таких полетов.

В результате падения школьница получила множественные переломы позвонков, перелом грудины и сотрясение мозга, а также травмы и ушибы тела. В настоящее время девушка проходит лечение по месту жительства, пишет сайт kp.ru.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетней, пишет RT.

В ходе расследования следователи проверят системность катания туристов на параплане, состояние оборудования на возможность его дальнейшего использования. Кроме того, в СК призвали отдыхающих осторожно относиться к подобного рода экстремальным развлечениям и проверять законность оказания услуг, отмечает телеканал «360».

В конце июля в Башкирии разбился дельтапланерист. ЧП произошло на горе Кумас недалеко от деревни Старобайрамгулово в Учалинском районе республики.