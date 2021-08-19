Талибы пока еще не контролируют всю территорию Афганистана

Талибы пока еще не контролируют всю территорию Афганистана

2021-08-19 13:22:02

2021-08-19 13:22:02

2021-08-19 13:22:02

2021-08-19 13:22:02

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